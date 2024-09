A Secção de Municípios para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ANMP, que integra 77 municípios nacionais, entre os quais Câmara de Lobos, reuniu-se hoje no MIM-Museu de Imprensa da Madeira.

A reunião plenária, integrada no programa das comemorações da Semana Europeia da Mobilidade do concelho de Câmara de Lobos, teve início com intervenções do presidente da autarquia, Leonel Silva, e do presidente da Mesa da Secção de Municípios para os ODS da ANMP, Vítor Aleixo.

Ambos reforçaram o compromisso dos municípios com a implementação dos ODS, sublinhando a importância de colaboração entre as autarquias para alcançar os objetivos estabelecidos na Agenda 2030.

Câmara de Lobos destacou o seu compromisso com os ODS. Joel Viana, coordenador do Projeto Intelligent Cities Challenge (ICC) da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, apresentou a transição verde e digital que a cidade tem vindo a promover, sublinhando o percurso do município na promoção de sinergias e parcerias internacionais para a promoção da sustentabilidade e inovação alinhada com a preservação ambiental.

Filipe Peixoto, técnico superior da Câmara Municipal, expôs o percurso de sustentabilidade da cidade, apresentando uma resenha das várias iniciativas e programas desenvolvidos pela autarquia. Sónia Pereira, vice-presidente da Câmara, detalhou a Estratégia Local de Habitação, explicando como as políticas de habitação sustentam os objetivos de inclusão social e ambiental.

Dina Silva, vereadora com o Pelouro do Ambiente, Agricultura e Mar, fez questão de sublinhar o compromisso da autarquia.

A reunião plenária também abordou o papel da Região Autónoma da Madeira no cumprimento dos ODS. Licínia Soares, técnica superior da Câmara Municipal do Porto Santo, apresentou os contributos da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo para a Agenda 2030, e Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, partilhou a estratégia ‘RAM Sustentabilidade, Horizonte 2030’, salientando a importância de uma gestão integrada dos recursos existentes.

O evento terminou com uma apresentação de Joana Gouveia, do Falésia Atelier, que abordou o tema da arquitetura sustentável, enfatizando o papel crucial do design urbano e da construção responsável no combate às alterações climáticas.

“A realização desta reunião no concelho de Câmara de Lobos é um marco no reforço do compromisso do município de Câmara de Lobos e dos seus congéneres que integram a Secção, com a implementação dos ODS, evidenciando o papel central que as autarquias desempenham na promoção de um desenvolvimento sustentável e equilibrado, em consonância com as metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas”, assinala autarquia em comunicado.