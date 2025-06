Na sequência das notícias vindas a público sobre eventuais alterações operacionais e estruturais no funcionamento do Centro Regional da RTP/M, os deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República solicitaram uma reunião ao diretor do Centro Regional da RTP/M - que terá lugar na próxima segunda-feira, dia 30 de junho - entendendo “ser necessário atuar com responsabilidade, seriedade e em defesa da autonomia e do serviço público de comunicação social na Região”.

Uma reunião que, conforme sublinham, visa a obtenção de esclarecimentos sobre a situação atual e os eventuais planos em curso por parte da administração, mas, também, compreender quais são os impactos concretos para a capacidade operacional, técnica e editorial deste Centro e avaliar se estão em causa princípios essenciais como a autonomia, a identidade regional e a missão de serviço público.

“Só com informação factual, obtida localmente, será possível aferir a real dimensão da situação e ponderar se é necessário adoptar iniciativas parlamentares junto da administração da RTP e do Governo da República, para salvaguardar o que for essencial” concluem os deputados do PSD na Assembleia da República, reafirmando o seu compromisso com a defesa da autonomia, da coesão territorial e do acesso equitativo à informação e assinalando a importância crucial e estratégica da RTP/M na afirmação da identidade regional.