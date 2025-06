O curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) do Imaculado Coração de Maria tem inscrições abertas para o ano letivo 2025/2026, “dando continuidade a um projeto de sucesso iniciado há dois anos pela Junta de Freguesia”, lê.se na nota de imprensa enviada por este organismo.

Esta iniciativa, em parceria com a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, já permitiu a catorze adultos concluir o 12.º ano de escolaridade, dois dos quais prosseguem agora estudos no ensino superior.

Para esclarecer eventuais dúvidas e permitir um primeiro contacto com os responsáveis, está agendada uma sessão de esclarecimento para a próxima quarta-feira, 2 de julho, às 11 horas, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, aberta a todos os interessados.

Este curso nasceu de uma proposta apresentada no seio da Comissão Social da freguesia e tem-se revelado um espaço inclusivo e transformador, promovendo a valorização de adultos que, por diversas razões, não completaram a escolaridade obrigatória.

As aulas decorrem no Espaço Geração Imaculado, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00, num modelo flexível e ajustado à realidade dos formandos, assegurando uma oportunidade concreta de qualificação e reintegração, tanto ao nível pessoal como profissional.

O projeto conta ainda com o apoio institucional do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), que se associou à iniciativa através da divulgação da oferta formativa junto da sua rede de candidatos inscritos no Centro de Emprego.

A divulgação do IEM incluiu o envio de circulares via correio eletrónico, bem como através da sua rede de Polos de Emprego, permitindo assim chegar a um público mais alargado e com potencial interesse neste percurso educativo.

Com um corpo docente qualificado, o projeto salvaguarda o estatuto de trabalhador-estudante para quem esteja no ativo e promove oportunidades enriquecedoras como visitas de estudo e a possibilidade de participação num projeto Erasmus com uma viagem ao estrangeiro.

“O curso EFA do Imaculado Coração de Maria constitui mais uma aposta do executivo liderado por Pedro Araújo na valorização das pessoas, na integração social e profissional e no reforço da coesão social”, conclui a nota.