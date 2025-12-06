Montenegro aumenta objetivos e fala de salário mínimo nos 1.600 e médio nos 3.000 euros

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, aumentou hoje os objetivos salariais para o país, falando agora em 1.600 euros de salário mínimo e 3.000 euros de médio, um dia após mencionar valores inferiores.
“Nós não queremos crescer 2% ao ano. Queremos crescer 3%, 3,5%, 4%. Nós queremos que o salário mínimo não chegue aos 1.100 [euros]. Esse é o objetivo que temos para esta legislatura, mas nós queremos mais. Que chegue aos 1.500 ou aos 1.600”, disse hoje no encerramento do X Congresso Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), no Porto.
O primeiro-ministro, que na sexta-feira tinha sugerido aproveitar a oportunidade da possível mudança das leis laborais para elevar o salário mínimo para os 1.500 euros e o médio para 2.000 ou 2.500, disse hoje não querer “que o salário médio chegue aos 1.600 ou 1.700”, mas sim que “chegue aos 2.500, 2.800 ou 3.000 euros”.
Também na sexta-feira à noite, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou o primeiro-ministro de estar a “lançar uma cenoura” aos trabalhadores ao falar no aumento do salário mínimo para 1.500 euros, numa tentativa de esvaziar o conteúdo da greve geral.
Quer à entrada e à saída do Auditório Nobre do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), onde decorreu o congresso dos autarcas social-democratas, Luís Montenegro não quis prestar declarações aos jornalistas.
“Nós queremos, efetivamente, criar a riqueza que possa combater a pobreza. Nós queremos um país que pense e execute um projeto de desenvolvimento que possa ser duradouro, que possa ser consistente, que possa ser suficientemente robusto para, cada vez mais, ser exemplar, como já é, hoje, à escala europeia”, frisou no seu discurso.
O líder do PSD atirou ainda aos que “duvidam” da ambição do Governo.
“São os mesmos que duvidaram que o ano passado que nós atingíamos as nossas metas orçamentais e económicas. Superámo-las. São os mesmos que este ano tornaram a duvidar e nós vamos tornar a superar”, assegurou.
O primeiro-ministro antecipou também que “daqui a um ano” as suas palavras “vão fazer ainda mais sentido”, tal como daqui a quatro anos, no final da legislatura e dos mandatos autárquicos, que terminam ambos em setembro de 2029.
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
No passado pré-mediático e menos consumista da minha infância, só contávamos com ele na noite de Natal para nos deixar os presentes no sapatinho. Conhecíamos...
Vem aí uma greve geral, diz-se pelos noticiários. Parece que o governo do país quer estragar a vida a quem já tem emprego, de propósito e com requintes...
Em Portugal, a pobreza ainda existe. Esta semana houve uma recolha de alimentos doados por todos para o Banco Alimentar Contra a Fome. É ainda necessário...
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Foro Penal, organização não governamental (ONG) que documenta detenções de presos políticos na Venezuela, anunciou hoje a morte na prisão, sob custódia...
O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que as Forças Armadas da Venezuela estão “mais do que preparadas” para defender...
Cerca de 50 emigrantes venezuelanos e luso-descendentes participaram hoje, no Funchal, Madeira, numa marcha pela liberdade na Venezuela e em apoio à líder...
Quatro jovens portugueses, residentes na Suíça, morreram num acidente em França na sexta-feira à noite, quando o carro em que seguiam se despistou, segundo...
A Fiequimetal – Federação Intersindical indicou hoje que vai avançar com uma providência cautelar contra os serviços mínimos na empresa pública ARM – Águas...
A Expo Natal Porto Santo abriu hoje ao público com a participação de 48 empresas da Região, distribuídas por 80 stands, e permanecerá aberta até ao próximo...
O Concerto de Natal da Calheta, realizado esta noite nos Prazeres, foi bastante concorrido de público, tal como nas edições anteriores.
Cuca Roseta, a artista...
Um incêndio deflagrou esta tarde numa barraca de bolo do caco, integrada na Aldeia Etnográfica, na Praça da Restauração, no Funchal.
De acordo com uma nota...
O destino Madeira voltou a receber o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo na 32.ª gala mundial dos World Travel Awards (WTA) que decorreu esta noite...
A falta de garantias de segurança e risco de detenções levaram a oposição venezuelana a desistir de realizar hoje no país manifestações de apoio à liberdade...