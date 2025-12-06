MADEIRA Meteorologia
Morreram 12 pessoas incluindo três menores num tiroteio num bar na África do Sul

    Morreram 12 pessoas incluindo três menores num tiroteio num bar na África do Sul
06 Dezembro 2025
17:46
Um grupo homens armados abriu fogo hoje num alojamento de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul, matando 12 pessoas, incluindo três menores, no que a polícia descreveu como um “bar clandestino”.

Este ataque é o mais recente de uma série de tiroteios em massa que assolam o país com 63 milhões de habitantes, que sofre com a criminalidade endémica e uma das taxas de homicídios mais elevadas do mundo.

“Posso confirmar que um total de 25 pessoas foram atingidas por balas”, disse a porta-voz da polícia, Athlenda Mathe.

Dez pessoas morreram no local, no município de Saulsville, situado a 18 quilómetros a oeste de Pretória, e duas sucumbiram aos ferimentos no hospital, precisou.

Além da criança de três anos, um menino de 12 anos e uma rapariga de 16 anos também estão entre os mortos.

Três homens armados entraram por volta das 02:30, hora de Lisboa, no que a porta-voz descreveu como um “bar clandestino” dentro do lar e dispararam indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam a beber.

Trata-se de um “incidente muito lamentável”.

O motivo do tiroteio permanece desconhecido e a polícia está à procura de suspeitos, até ao momento não identificados.

“Estamos a enfrentar um grave problema com esses bares ilegais e sem licença”, explicou Mathe, acrescentando que é aí que ocorre a maioria dos tiroteios em massa.

“Inocentes também são vítimas colaterais dessa violência”, lamentou ao microfone da emissora de televisão pública SABC.

