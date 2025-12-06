Morreram 12 pessoas incluindo três menores num tiroteio num bar na África do Sul

Um grupo homens armados abriu fogo hoje num alojamento de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul, matando 12 pessoas, incluindo três menores, no que a polícia descreveu como um “bar clandestino”.
Este ataque é o mais recente de uma série de tiroteios em massa que assolam o país com 63 milhões de habitantes, que sofre com a criminalidade endémica e uma das taxas de homicídios mais elevadas do mundo.
“Posso confirmar que um total de 25 pessoas foram atingidas por balas”, disse a porta-voz da polícia, Athlenda Mathe.
Dez pessoas morreram no local, no município de Saulsville, situado a 18 quilómetros a oeste de Pretória, e duas sucumbiram aos ferimentos no hospital, precisou.
Além da criança de três anos, um menino de 12 anos e uma rapariga de 16 anos também estão entre os mortos.
Três homens armados entraram por volta das 02:30, hora de Lisboa, no que a porta-voz descreveu como um “bar clandestino” dentro do lar e dispararam indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam a beber.
Trata-se de um “incidente muito lamentável”.
O motivo do tiroteio permanece desconhecido e a polícia está à procura de suspeitos, até ao momento não identificados.
“Estamos a enfrentar um grave problema com esses bares ilegais e sem licença”, explicou Mathe, acrescentando que é aí que ocorre a maioria dos tiroteios em massa.
“Inocentes também são vítimas colaterais dessa violência”, lamentou ao microfone da emissora de televisão pública SABC.
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Foro Penal, organização não governamental (ONG) que documenta detenções de presos políticos na Venezuela, anunciou hoje a morte na prisão, sob custódia...
O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que as Forças Armadas da Venezuela estão “mais do que preparadas” para defender...
Cerca de 50 emigrantes venezuelanos e luso-descendentes participaram hoje, no Funchal, Madeira, numa marcha pela liberdade na Venezuela e em apoio à líder...
Quatro jovens portugueses, residentes na Suíça, morreram num acidente em França na sexta-feira à noite, quando o carro em que seguiam se despistou, segundo...
A Fiequimetal – Federação Intersindical indicou hoje que vai avançar com uma providência cautelar contra os serviços mínimos na empresa pública ARM – Águas...
A Expo Natal Porto Santo abriu hoje ao público com a participação de 48 empresas da Região, distribuídas por 80 stands, e permanecerá aberta até ao próximo...
O Concerto de Natal da Calheta, realizado esta noite nos Prazeres, foi bastante concorrido de público, tal como nas edições anteriores.
Cuca Roseta, a artista...
Um incêndio deflagrou esta tarde numa barraca de bolo do caco, integrada na Aldeia Etnográfica, na Praça da Restauração, no Funchal.
De acordo com uma nota...
O destino Madeira voltou a receber o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo na 32.ª gala mundial dos World Travel Awards (WTA) que decorreu esta noite...
A falta de garantias de segurança e risco de detenções levaram a oposição venezuelana a desistir de realizar hoje no país manifestações de apoio à liberdade...