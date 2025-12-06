Agência de Energia Atómica alerta que proteção de Chernobyl não está a funcionar bem

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou que a estrutura de proteção da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, não está a funcionar corretamente após o ataque militar de que foi alvo em fevereiro.
Embora uma inspeção recente não tenha encontrado danos permanentes na estrutura nem nos sistemas de monitorização, os especialistas da AIEA confirmaram que esta “perdeu as suas principais funções de segurança, incluindo a sua capacidade de contenção”, explicou a agência nuclear das Nações Unidas num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.
Chernobyl, palco de um dos piores acidentes nucleares da história, em 1986, foi atacada em fevereiro com drones explosivos que danificaram as estruturas exteriores da designada nova contenção segura, embora não tenha ocorrido qualquer fuga de radiação.
O ataque, pelo qual a Ucrânia e a Rússia se responsabilizam mutuamente, provocou um grande incêndio no revestimento exterior da enorme estrutura de aço construída para evitar qualquer fuga radioativa do reator destruído em 1986.
“Foram feitas reparações temporárias limitadas no teto, mas a restauração completa e atempada continua a ser essencial para evitar danos maiores e garantir a segurança nuclear a longo prazo”, afirmou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, citado no comunicado avançado pela agência Efe.
A AIEA recomendou a continuidade dos trabalhos de restauro e proteção da estrutura da nova contenção segura, incluindo medidas de controlo da humidade e um programa atualizado de monitorização da corrosão.
Além disso, deve ser modernizado o sistema integrado de monitorização automática do abrigo construído sobre o reator logo após o acidente, ocorrido há quase quatro décadas, a cerca de 120 quilómetros a norte de Kiev.
No próximo ano, estão previstas outras reparações temporárias, com o apoio do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, na restauração da função de confinamento da nova contenção segura, preparando-se o caminho para a sua restauração completa assim que termine a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
Chernobyl foi temporariamente ocupada pelas forças russas no início da guerra, mas continua sob controlo das autoridades ucranianas desde então.
“A AIEA, que tem uma equipa permanentemente no local, continuará a fazer todos os possíveis para apoiar os esforços para restaurar completamente a segurança e proteção nuclear em Chernobyl”, assegurou Rafael Grossi na declaração.
Em 14 de fevereiro, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que um ‘drone’ russo carregado de explosivos atingiu uma estrutura que evita fugas de radiação na central nuclear de Chernobyl.
Na ocasião, de acordo com a Presidência da Ucrânia, os danos foram significativos, mas os níveis de radiação não se agravaram.
Também a AIEA confirmou que um drone atingiu instalações de proteção do reator da central nuclear ucraniana.
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Foro Penal, organização não governamental (ONG) que documenta detenções de presos políticos na Venezuela, anunciou hoje a morte na prisão, sob custódia...
O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que as Forças Armadas da Venezuela estão “mais do que preparadas” para defender...
Cerca de 50 emigrantes venezuelanos e luso-descendentes participaram hoje, no Funchal, Madeira, numa marcha pela liberdade na Venezuela e em apoio à líder...
Quatro jovens portugueses, residentes na Suíça, morreram num acidente em França na sexta-feira à noite, quando o carro em que seguiam se despistou, segundo...
A Fiequimetal – Federação Intersindical indicou hoje que vai avançar com uma providência cautelar contra os serviços mínimos na empresa pública ARM – Águas...
A Expo Natal Porto Santo abriu hoje ao público com a participação de 48 empresas da Região, distribuídas por 80 stands, e permanecerá aberta até ao próximo...
O Concerto de Natal da Calheta, realizado esta noite nos Prazeres, foi bastante concorrido de público, tal como nas edições anteriores.
Cuca Roseta, a artista...
Um incêndio deflagrou esta tarde numa barraca de bolo do caco, integrada na Aldeia Etnográfica, na Praça da Restauração, no Funchal.
De acordo com uma nota...
O destino Madeira voltou a receber o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo na 32.ª gala mundial dos World Travel Awards (WTA) que decorreu esta noite...
A falta de garantias de segurança e risco de detenções levaram a oposição venezuelana a desistir de realizar hoje no país manifestações de apoio à liberdade...