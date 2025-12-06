Agência de Energia Atómica alerta que proteção de Chernobyl não está a funcionar bem

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou que a estrutura de proteção da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, não está a funcionar corretamente após o ataque militar de que foi alvo em fevereiro.

Embora uma inspeção recente não tenha encontrado danos permanentes na estrutura nem nos sistemas de monitorização, os especialistas da AIEA confirmaram que esta “perdeu as suas principais funções de segurança, incluindo a sua capacidade de contenção”, explicou a agência nuclear das Nações Unidas num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

Chernobyl, palco de um dos piores acidentes nucleares da história, em 1986, foi atacada em fevereiro com drones explosivos que danificaram as estruturas exteriores da designada nova contenção segura, embora não tenha ocorrido qualquer fuga de radiação.

O ataque, pelo qual a Ucrânia e a Rússia se responsabilizam mutuamente, provocou um grande incêndio no revestimento exterior da enorme estrutura de aço construída para evitar qualquer fuga radioativa do reator destruído em 1986.

“Foram feitas reparações temporárias limitadas no teto, mas a restauração completa e atempada continua a ser essencial para evitar danos maiores e garantir a segurança nuclear a longo prazo”, afirmou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, citado no comunicado avançado pela agência Efe.

A AIEA recomendou a continuidade dos trabalhos de restauro e proteção da estrutura da nova contenção segura, incluindo medidas de controlo da humidade e um programa atualizado de monitorização da corrosão.

Além disso, deve ser modernizado o sistema integrado de monitorização automática do abrigo construído sobre o reator logo após o acidente, ocorrido há quase quatro décadas, a cerca de 120 quilómetros a norte de Kiev.

No próximo ano, estão previstas outras reparações temporárias, com o apoio do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, na restauração da função de confinamento da nova contenção segura, preparando-se o caminho para a sua restauração completa assim que termine a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Chernobyl foi temporariamente ocupada pelas forças russas no início da guerra, mas continua sob controlo das autoridades ucranianas desde então.

“A AIEA, que tem uma equipa permanentemente no local, continuará a fazer todos os possíveis para apoiar os esforços para restaurar completamente a segurança e proteção nuclear em Chernobyl”, assegurou Rafael Grossi na declaração.

Em 14 de fevereiro, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que um ‘drone’ russo carregado de explosivos atingiu uma estrutura que evita fugas de radiação na central nuclear de Chernobyl.

Na ocasião, de acordo com a Presidência da Ucrânia, os danos foram significativos, mas os níveis de radiação não se agravaram.

Também a AIEA confirmou que um drone atingiu instalações de proteção do reator da central nuclear ucraniana.