Greve Geral: Urgências, cuidados paliativos e pensos nos serviços mínimos da saúde

Os serviços mínimos na saúde para a greve geral de 11 de dezembro incluem situações de urgência, quimioterapia, cuidados paliativos e pensos, segundo a decisão do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES).
A decisão dos serviços mínimos foi tomada no Tribunal Arbitral esta sexta-feira.
Entre os serviços que têm de ser assegurados no dia da greve geral estão “situações de urgência, assim como todas aquelas situações das quais possa resultar dano irreparável/irreversível ou de difícil reparação, medicamente fundamentadas”.
São cobertos pelos serviços mínimos os blocos operatórios dos serviços de urgência, os serviços de internamento que funcionam em permanência e as hospitalizações domiciliárias, assim como cuidados paliativos, cuidados intensivos, hemodiálise e tratamentos oncológicos em função da prioridade.
Estão ainda cobertos procedimentos para interrupção voluntária de gravidez essenciais para cumprimento do prazo legal de interrupção, assim como recolha de órgãos e transplantes e procedimentos de procriação medicamente assistida, caso a não realização implique prejuízo para o procedimento.
Radiologia de intervenção em regime de prevenção, tratamento de doentes crónicos com recurso à administração de produtos biológicos, a administração de fármacos a doentes crónicos e/ou em regime de ambulatório, serviços inadiáveis de nutrição parentérica e serviços de imunohemoterapia com ligação aos dadores de sangue integram também os serviços mínimos.
Ainda sob serviços mínimos estará o prosseguimento de tratamentos como programas de quimioterapia, de radioterapia ou de medicina nuclear, assim como os serviços complementares que sejam indispensáveis à realização desses serviços (medicamentos, exames de diagnóstico, colheitas, esterilização), “na estrita medida da sua necessidade”.
Tratamentos com prescrição diária em regime ambulatório (como pensos) e tratamento de feridas complexas também serão de serviços mínimos, assim como serviços destinados ao aleitamento.
Quanto aos trabalhadores para cumprir os serviços mínimos em cada unidade de saúde, ficou definido que terão de ser os equivalentes aos escalados ao domingo e feriado em cada turno (manhã, tarde, noite).
O tribunal arbitral refere ainda que, para os serviços mínimos, as unidades de saúde só podem recorrer a trabalhadores que adiram à greve caso não sejam suficientes os trabalhadores não aderentes.
Nesta decisão, o árbitro do lado dos trabalhadores, o advogado Filipe Lamelas, teve voto vencido - ou seja, não concordou a decisão -, por considerar que os serviços mínimos são demasiado abrangentes.
Um dos argumentos da sua declaração de voto é que já existindo definição de serviços mínimos na contratação coletiva dos médicos a definição de serviços mínimos acima daqueles para outros profissionais - sobretudo enfermeiros e técnicos - faz com que não sejam praticáveis em muitos casos.
“Em última análise, no presente acórdão, decretam-se serviços mínimos para atividades e/ou serviços que não irão funcionar porquanto não existe a mesma obrigação de prestação de serviços mínimos para os médicos nessas atividades e/ou serviços”, lê-se no documento disponível no CES.
Sobre os trabalhadores definidos para assegurar os serviços mínimos, Filipe Lamelas também discordou e alegou que há um Acordo de Serviços Mínimos, estabelecido inclusivamente com a Secretaria Geral do Ministério da Saúde, que prevê que em greve geral os trabalhadores são equivalentes apenas aos escalados “ao domingo, no turno da noite, durante a época normal de férias”.
“Nesse sentido, mesmo que o tribunal entendesse ser sua obrigação pronunciar-se sobre os meios necessários para garantir a prestação dos serviços mínimos na greve geral em apreço - o que se afigura discutível - nunca deveria fazê-lo em termos distintos daí constantes”, afirmou o árbitro da parte trabalhadora.
A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.
Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
No passado pré-mediático e menos consumista da minha infância, só contávamos com ele na noite de Natal para nos deixar os presentes no sapatinho. Conhecíamos...
Vem aí uma greve geral, diz-se pelos noticiários. Parece que o governo do país quer estragar a vida a quem já tem emprego, de propósito e com requintes...
Em Portugal, a pobreza ainda existe. Esta semana houve uma recolha de alimentos doados por todos para o Banco Alimentar Contra a Fome. É ainda necessário...
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Foro Penal, organização não governamental (ONG) que documenta detenções de presos políticos na Venezuela, anunciou hoje a morte na prisão, sob custódia...
O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que as Forças Armadas da Venezuela estão “mais do que preparadas” para defender...
Cerca de 50 emigrantes venezuelanos e luso-descendentes participaram hoje, no Funchal, Madeira, numa marcha pela liberdade na Venezuela e em apoio à líder...
Quatro jovens portugueses, residentes na Suíça, morreram num acidente em França na sexta-feira à noite, quando o carro em que seguiam se despistou, segundo...
A Fiequimetal – Federação Intersindical indicou hoje que vai avançar com uma providência cautelar contra os serviços mínimos na empresa pública ARM – Águas...
A Expo Natal Porto Santo abriu hoje ao público com a participação de 48 empresas da Região, distribuídas por 80 stands, e permanecerá aberta até ao próximo...
O Concerto de Natal da Calheta, realizado esta noite nos Prazeres, foi bastante concorrido de público, tal como nas edições anteriores.
Cuca Roseta, a artista...
Um incêndio deflagrou esta tarde numa barraca de bolo do caco, integrada na Aldeia Etnográfica, na Praça da Restauração, no Funchal.
De acordo com uma nota...
O destino Madeira voltou a receber o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo na 32.ª gala mundial dos World Travel Awards (WTA) que decorreu esta noite...
A falta de garantias de segurança e risco de detenções levaram a oposição venezuelana a desistir de realizar hoje no país manifestações de apoio à liberdade...