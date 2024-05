A presidente da Câmara Municipal do Funchal, que participou, esta manhã, na abertura do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, a decorrer até amanhã, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, destacou as várias iniciativas e projetos, que a autarquia tem implementado neste âmbito e que abrangem diversas valências, desde a área do apoio ao comércio às novas tecnologias, como é o caso do projeto em curso do e-games.

O I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo resulta de uma organização conjunta entre a autarquia e a Universidade Aberta e conta com a participação do Município de Ponta Delgada, do de Faro, mas também com docentes e investigadores de várias universidades portuguesas e até do Brasil.

Aborda áreas tão vastas quanto ‘Novos paradigmas socioeducativos num mundo global e digital: práticas e desafios’, que foi o tema da conferência de abertura, encerrando, amanhã, com “Políticas promotoras de cultura empreendedora na era digital e global”, isto entre painéis de discussão subordinados a outros temas, bem como comunicações livres, mesa redonda e a ‘Apresentação dos programas do projeto de educação para o empreendedorismo e cidadania desenvolvidos pelas escolas do Município do Funchal’.