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Portugueses Bandidos do Cante falham acesso à final da Eurovisão

    Portugueses Bandidos do Cante falham acesso à final da Eurovisão
    Bandidos do Cante apresentaram o tema ‘Rosa’. HANNIBAL HANSCHKE / EPA
Hélder Teixeira

Jornalista

Cultura
Data de publicação
12 Maio 2026
22:27

A representação portuguesa no 70.º Festival da Eurovisão 2026 não ultrapassou as primeiras semi-finais do evento, que decorreram esta noite em Viena, na Áustria.

Os Bandidos do Cante, que apresentaram o tema ‘Rosa’ numa fusão de cante alentejano com encenação minimalista, tinham que ficar nos 10 primeiros classificados entre os 15 concorrentes desta eliminatória para avançar para a final de sábado.

Esta é a primeira vez nas últimas seis edições que Portugal não se qualifica nas semi-finais.

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