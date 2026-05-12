Portugueses Bandidos do Cante falham acesso à final da Eurovisão

A representação portuguesa no 70.º Festival da Eurovisão 2026 não ultrapassou as primeiras semi-finais do evento, que decorreram esta noite em Viena, na Áustria.

Os Bandidos do Cante, que apresentaram o tema ‘Rosa’ numa fusão de cante alentejano com encenação minimalista, tinham que ficar nos 10 primeiros classificados entre os 15 concorrentes desta eliminatória para avançar para a final de sábado.

Esta é a primeira vez nas últimas seis edições que Portugal não se qualifica nas semi-finais.