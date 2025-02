A Casa do Povo de Santa Cruz organiza o tradicional Cortejo de Carnaval, com o apoio de diversas entidades, incluindo a Câmara Municipal de Santa Cruz. O evento será no domingo, 2 de março, às 17h00, e contará com cerca de 850 foliões, distribuídos por sete trupes de escolas, instituições e associações locais.

Entre os grupos de destaque estão o Grupo Profissional de Dança – Sweetdancers, a Associação Geringonça, a Fitness Team, entre outros. Haverá também um concurso para premiar os três melhores trapalhões, com prémios patrocinados por empresas locais.