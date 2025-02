Bom dia! É quarta-feira!

* O grupo disciplinar de História da Escola Secundária de Francisco Franco leva a efeito entre hoje e sexta-feira, 28 de fevereiro, um conjunto de atividades que visam comemorar o 50.º aniversário da Descolonização Portuguesa. Inicia-se hoje às 10h00, na Sala de Sessões, com ‘Conversas Soltas’, uma mesa-redonda que será moderada pelo jornalista Juvenal Xavier, com a participação de Antonieta Rosa Gomes, escritora e antiga ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Olinda Beja, escritora e poetisa são-tomense, Ricardo Vieira, advogado, capitão João Machado, Conceição Gonçalves e Sara Drummond, que evocarão as suas memórias e debaterão o tema da descolonização.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h30, na Calheta, as obras já concluídas de remodelação da Central Hidroelétrica da Calheta I.

* Hoje pelas 12h00 está marcada uma conferência de imprensa no Estabelecimento Prisional do Funchal, que assinala o início do Trégua 2025 com o apoio da iniciativa PARTIS & Art for Change.

* A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades, e o Grémio Literário da Madeira promovem a conferência ‘Heroísmo e Saudosismo em Luís Vaz de Camões: Reflexões sobre Figuras Históricas e Mitológicas n’Os Lusíadas’, a cargo da investigadora Mafalda Sofia Borges Soares. O evento terá lugar às 17h30, no Anfiteatro 6 do Campus da Penteada, com entrada livre.

* Às 18h00, a Biblioteca Municipal do Funchal promove uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra ‘História da Música na Madeira’ integrada na coleção ‘Cadernos Xarabanda’, da autoria de Paulo Esteireiro, que marcará presença neste evento, acompanhado de Rui Camacho, dirigente desta associação.

* Pelas 20h00, o músico Tiago Sena Silva sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, para apresentar, pela primeira vez nesta sala de espetáculos, um concerto integralmente em seu nome. Este concerto marcará a estreia de muitos dos seus temas originais, resultado de um desejo antigo e de uma evolução artística que tem vindo a maturar ao longo dos anos.