Énio Câmara

JF SANTANA

Em Santana, a escolha do CDS recai sobre Énio Câmara, elemento da total confiança de Dinarte Fernandes e que terá pela frente a difícil missão de substituir Ricardo Teixeira, que atingiu o limite de mandatos e irá transitar para a vereação, caso seja eleito, surgindo como n.º 4 da lista.

Tiago Sousa

JF FAIAL

No Faial, onde o CDS há quatro anos ficou a 71 votos da vitória para a Junta, a escolha é Tiago Sousa, outro elemento muito próximo ao atual presidente de Câmara, e que pela prestação de há quatro anos merece novamente a sua confiança para tentar destronar o PSD.

Maria José Santos

JF SÃO JORGE

Para a São Jorge, que o CDS perdeu há quatro anos para o PSD, a aposta é em Maria José Santos, atual vereadora, que até outubro manterá os pelouros da Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Proteção Animal. Deixa a Câmara e é a n.º 1 para tentar recuperar São Jorge.

João Gomes Luís

JF ILHA

Na Ilha, antigo bastião do PSD, João Gomes Luís que já foi largamente elogiado até pela candidata do PSD, volta a recandidatar-se para aquele que poderá ser o seu último de três mandatos. Inclusive, merece o apoio do PSD que não apresenta candidato próprio nesta freguesia.

Gilberto Freitas

SÃO ROQUE DO FAIAL

Em São Roque do Faial, o escolhido é Gilberto Freitas, natural da freguesia, o ex-emigrante, atualmente assistente operacional florestal, vai assim abraçar a difícil missão de conquistar uma Junta que nunca fugiu ao PSD, liderada por Heliodoro Dória, que é recandidato.

Eleutério Sá

JF ARCO DE SÃO JORGE

Para a Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, Dinarte Fernandes volta a apostar em Eleutério Sá, que nos últimos quatro anos assumiu-se como a única voz na assembleia de freguesia em oposição ao PSD. Esta é uma freguesia liderada por Nélio Gouveia (PSD), que é recandidato.