O Fórum Madeira está a celebrar o seu 20º aniversário com a campanha “20 anos, 20 cartões Gift Cards”, que oferece um total de 4000€ em prémios.

Entre 4 e 11 de fevereiro, os clientes podem ganhar um dos 20 Gift Cards de 200€, acumulando carimbos ao fazer compras.

Para participar, basta fazer compras de 30€ ou mais em 10 lojas diferentes do centro, levantando um cartão de participação no Balcão de Informações.

Após acumular 10 carimbos e ser um dos 20 primeiros a completar o cartão, o participante ganha um Gift Card.

Os vencedores serão anunciados por e-mail no dia 12 de fevereiro, e os cartões podem ser utilizados até 31 de março de 2025. A campanha faz parte das comemorações do aniversário do centro comercial, que se destaca pela sua oferta variada de lojas, lazer e cultura.