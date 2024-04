Conferência organizada pelo CQM vai incidir sobre polímeros de impressão

O Centro de Química da Madeira (CQM) organiza uma conferência sobre polímeros de impressão molecular, no próximo dia 2 de maio, a partir das 15 horas, na Sala 0.57, no piso 0 do Campus da Penteada.

Conforme informa uma nota enviada à redação, subordinada ao tema “Biomimetic molecular recognition platforms applied in Environmental and Biomedical Sciences”, esta conferência vai contar com a participação do docente BogdanCezar Iacob, da University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, na Roménia, no âmbito do programa de mobilidade Erasmus+.

Bogdan-Cezar Iacob é docente de Química Analítica, na Faculdade de Farmácia da University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Tem uma ampla experiência na síntese de recetores artificiais, com base em polímeros impressos molecularmente, e em vários domínios da análise química instrumental, extração em fase sólida, espetroscopia molecular, com aplicações na análise de amostras farmacêuticas, biomédicas e ambientais.

De assinalar que a participação requer inscrição prévia, até ao dia 01 de maio, através do preenchimento do formulário disponível no site do CQM.