I Liga: Portimonense vai disputar play-off de manutenção

O Portimonense não conseguiu evitar a fuga ao play-off de manutenção da I Liga e terá agora de lutar pela permanência frente ao 3.º classificado da II Liga.

Na derradeira ronda do campeonato, os comandados de Paulo Sérgio até venceram o dérbi do Algarve na casa do Farense (1-3), contudo o resultado foi insuficiente para garantir a permanência.

Isto porque o Estrela da Amadora venceu em casa o Gil Vicente (1-0) e o Boavista empatou (2-2) na receção ao Vizela, tendo os boavisteiros marcado o golo do empate na conversão de uma grande penalidade nos derradeiros instantes do desafio.

CLASSIFICAÇÃO:

(...)

14.º Est. Amadora - 33 Pontos

15.º Boavista - 32

16.º Portimonense - 32

(...)

O adversário do Portimonense no play-off será o AVS ou o Marítimo, equipas que lutam pelo lugar mais baixo do pódio da II Liga e que entram em campo amanhã, pelas 11h00. Os avistas recebem o Tondela e os madeirenses visitam o Académico de Viseu.

A 1.ª mão do play-off acontece a 25 de maio em Portimão e a 2.º mão no dia 2 de junho na Vila das Aves ou nos Barreiros.