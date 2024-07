As viagens dos residentes em Portugal recuaram 7,8% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2023, para 4,5 milhões, sendo esta a primeira quebra desde o segundo trimestre de 2021, divulgou hoje o INE.

“As viagens em território nacional registaram uma diminuição de 10,0%, totalizando 3,9 milhões (86,6% do total de deslocações), enquanto as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 9,2%, atingindo 599,5 mil (13,4% do total)”, indicam os dados da procura estatística por residentes no primeiro trimestre deste ano, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).