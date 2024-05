O presidente do Governo Regional em exercício reafirmou, hoje, ser fundamental travar a subida dos TVDE na Madeira, os quais, não só põem em causa a qualidade do serviço de táxi, como também mexem com uma carga de postos de trabalho. Miguel Albuquerque, que já recentemente se tinha pronunciado sobre esta questão, voltou a dizer, à margem do desfile do Madeira Flower Collection, que está a decorrer na Quinta Magnólia, que os TVDE são péssimos para a Madeira, tendo em conta que não têm qualidade.

Assim, “a nossa ideia, depois do chumbo do Tribunal Constitucional ao diploma que nós temos é os partidos políticos e, sobretudo o nosso, fazerem uma iniciativa no sentido de acabar com a bandalhice aqui”.

No entender do chefe do Governo, tem de ser imposto um contingente muito rapidamente, senão vai haver concorrência desleal. “E há situações, como acontecem em Lisboa, completamente absurdas, em que os motoristas não falam a língua. É um desastre”, disse.