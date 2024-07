A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois cidadãos de 34 e 36 anos, sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

As detenções ocorreram, segundo uma nota enviada à redação, na sequência de investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária, no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, relacionada com as atividades de grupos criminosos que, através de voos de linha aérea regular, se dedicam à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional.

Os detidos, funcionários de uma das companhias de handling que operam no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, retiravam a droga de dentro das aeronaves que ali operam, aproveitando-se da facilidade de acesso e movimentos proporcionada pela sua qualidade.

No decurso desta operação procedeu-se à apreensão de elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 435 mil doses individuais, droga esta que acabara de chegar a Lisboa num voo oriundo da América do Sul.

Numa operação em paralelo, sem que para já tenham sido feitas detenções, procedeu-se, também, à apreensão de elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 345 mil doses individuais, droga esta que acabara também de chegar a Lisboa num voo distinto do primeiro, mas também oriundo da América do Sul.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Sublinhe-se que, nesta operação, a Polícia Judiciária contou com relevante apoio da Polícia de Segurança Pública – Divisão de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Humberto Delgado.

As investigações prosseguem.