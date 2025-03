Na sua intervenção como presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes emocionou-se ao discursar numa sessão solene, marcando o fim do seu mandato devido ao limite de anos permitido por lei.

Durante o discurso, destacou o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, sublinhando os avanços alcançados e os desafios que ainda persistem. “Realizámos diversas iniciativas com a população, como debater questões ligadas à insegurança na freguesia”, afirmou.

Pedro Gomes salientou que, embora muito trabalho tenha sido feito, ainda há melhorias a concretizar. “A segurança da freguesia foi sempre uma prioridade. Conseguimos avanços significativos, mas sei que ainda há muito por fazer”, referiu, comprometendo-se a continuar a contribuir para o progresso local, mesmo fora do cargo.

Entre os projetos destacados, mencionou a melhoria das infraestruturas, incluindo as escolas, a manutenção das vias públicas e a conclusão de obras importantes para a freguesia. Sublinhou também a colaboração com o Instituto das Florestas, reforçando a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade local.

No encerramento do seu discurso, Pedro Gomes expressou confiança na continuidade do trabalho, deixando uma mensagem de esperança para o futuro. “Esta é uma luta que dura há muitos anos, e acredito que o trabalho desenvolvido irá prosseguir com dedicação.”

A sessão solene foi marcada por momentos de muita emoção de Pedro Gomes, naquele que foi o seu último discursos como presidente da junta, numa sessão solene.