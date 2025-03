Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, de visita à Madeira, esteve esta tarde na abertura da exposição ‘Comunicar Hoje’, patente no Centro Cultural da Quinta Magnólia, no âmbito da Bienal Arte e Design do Funchal.

“A exposição é muitíssimo interessante”, disse aos jornalistas, no final da visita conduzida pela curadora do evento, Susana Gonzaga, adiantando que esta quinta-feira vai passar pelo Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Na agenda, Dalila Rodrigues contempla uma passagem pelo MUDAS Museu de Arte Contemporânea e pela Porta 33, um projeto que considera “fundamental”, e onde pretende prestar “uma sentida homenagem a Maurício Reis”, falecido recentemente.

A exposição ‘Comunicar Hoje’ está patente até dia 10 de maio, podendo ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.

”As obras em mostra cruzam a arte e o design naquilo que mais os une: o desenho, a estética e a linguagem visual. Numa viagem entre a ilustração, o design editorial, packaging e instalações artísticas”, descreve a curadora no texto de apresentação.

A visita terminou com um Madeira de Honra, com vinhos Barbeito, uma das empresas madeirenses presentes na bienal, que, neste caso, conforme foi dado a conhecer pelo empresário Ricardo Diogo, fez uma aposta no design gráfico ao decidir investir no branding da empresa.