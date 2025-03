A Bolsa de Turismo de Lisboa tem-se afirmado, ao longo dos anos, como um dos mais relevantes palcos de promoção turística em Portugal e além-fronteiras. Trata-se de um evento de excelência, que reúne os principais agentes do setor, proporcionando oportunidades de negócio, parcerias estratégicas e uma montra privilegiada para os destinos turísticos. A cada edição, a Madeira reafirma-se como um destino de excelência, cativando visitantes com a sua natureza exuberante, a hospitalidade do seu povo e uma oferta diversificada que vai desde a aventura ao turismo de bem-estar. O Porto Santo, com as suas praias douradas e propriedades terapêuticas, complementa esta oferta, fortalecendo o posicionamento da Região Autónoma da Madeira no mercado global do turismo.

Nesta edição da BTL, o stand da Região Autónoma da Madeira voltou a destacar-se pela sua qualidade e capacidade de promoção do destino. A conceção do espaço, moderna e apelativa, refletiu na perfeição a essência da Madeira, proporcionando uma experiência imersiva aos visitantes. A diversidade de materiais promocionais, a presença de profissionais experientes e a organização impecável fizeram deste espaço um dos pontos altos do certame. A Madeira voltou a demonstrar que sabe posicionar-se estrategicamente, transmitindo uma imagem sofisticada e autêntica, capaz de cativar tanto o público profissional como o visitante comum.

No entanto, importa refletir sobre novas estratégias de promoção, explorando conceitos que possam potenciar ainda mais a atratividade da Madeira. A criação de um novo produto turístico, que complemente a oferta já existente, poderá ser uma via muito promissora. Neste sentido, impõe-se uma questão pertinente: por que não apresentar, numa Bolsa de Turismo, não apenas o produto “Madeira”, mas também um produto mais abrangente – a Macaronésia. Promover como um destino turístico integrado traria evidentes vantagens com foco no turismo que permita manter a qualidade e a autenticidade do destino. Muitos viajantes optam por pacotes que englobam múltiplos destinos, como sucede nas Caraíbas, onde os cruzeiros e circuitos inter-ilhas são extremamente procurados. Uma estratégia semelhante para a Macaronésia permitiria ampliar a oferta turística e atrair novos segmentos de mercado.

Ao incluir a Macaronésia na promoção turística, a Madeira manteria o seu protagonismo, mas beneficiaria (também) de um novo enquadramento estratégico. Em vez de um único destino, apresentaríamos dois produtos distintos: por um lado, a Madeira e o Porto Santo com a sua oferta consolidada e, por outro, a Macaronésia como um destino atlântico fascinante e diversificado. A Madeira não perderia destaque, antes reforçaria a sua posição como porta de entrada para uma experiência mais vasta, oferecendo aos visitantes a possibilidade de explorar diferentes arquipélagos, cada um com a sua identidade, cultura e paisagens únicas. A implementação deste conceito poderia atrair operadores turísticos e companhias de cruzeiros, gerando novas dinâmicas económicas.

O evento, com a sua capacidade de reunir os principais players do setor, constitui o espaço ideal para lançar um debate estruturado sobre a promoção turística da Macaronésia. Uma visão inovadora e estratégica pode posicionar a Madeira não apenas como um destino isolado, mas como o coração de uma região atlântica repleta de potencial. O futuro faz-se de inovação e visão estratégica, e a Madeira tem todas as condições para liderar esta transformação.