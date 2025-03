Ministra reúne-se e celebra protocolo com a Federação das Confrarias

A ministra da Cultura reúne-se esta quinta-feira, pelas 16h30 com a direção da Federação das Confrarias Gastronómicas, presidida pelo madeirense Alcides Nóbrega, com quem vai celebrar um protocolo, em sessão a realizar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Dalila Rodrigues explica que o Ministério da Cultura “reconhece e valoriza todas as práticas culturais, independentemente do seu âmbito urbano ou rural”.

“Com plena cobertura geográfica, as confrarias gastronómicas têm um papel muito importante, na valorização das singularidades que caracterizam o país. Nós somos um país com características culturais muito plurais, diversas, e as singularidades de cada território refletem-se num conjunto de manifestações culturais designadamente no património gastronómico”, defende sem pormenorizar o conteúdo do documento.