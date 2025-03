Um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado, alertou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), num relatório hoje publicado e no qual sublinhou a necessidade de aumentar a consciencialização.

Este relatório é o primeiro desde o lançamento, em 2013, do Plano de Ação Global para assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos genéticos florestais (FGR), iniciado pela FAO.

A organização recolheu dados de 77 países, que representam 77% das florestas do mundo: das 58.000 espécies de árvores existentes no mundo, 30% estão ameaçadas, especialmente as espécies raras das zonas tropicais e subtropicais.

Desflorestação, aquecimento global, incêndios, doenças e espécies invasoras, em particular, são as principais ameaças.

No entanto, a preservação é crucial para a segurança alimentar e para os ecossistemas, salientou o organismo da ONU.

“Investir nos recursos genéticos florestais e geri-los de forma sustentável vai permitir que as florestas do mundo se adaptem às alterações climáticas, aumentando a produtividade e desenvolvendo novos produtos”, explicou o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, no prefácio do relatório.

Mas a organização constatou que os países estão a negligenciar esta questão. Apenas 64% têm inventários das FGR.

A FAO considerou também que os esforços para garantir a conservação e a reprodução das espécies continuam “a ser limitados”, existindo lacunas na cooperação internacional.

O Plano de Ação Mundial define 27 prioridades para a salvaguarda dos recursos florestais, mas a aplicação pelos governos é voluntária e não vinculativa.

Um outro relatório da FAO publicado na segunda-feira, sobre os recursos genéticos das plantas utilizadas na alimentação e na agricultura, sublinhou igualmente a perda de diversidade.

Das 6.000 espécies cultivadas para a agricultura, nove culturas (cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, batata, soja, dendê, beterraba sacarina e mandioca) são responsáveis, por si só, por mais de 60% da produção agrícola mundial nos últimos anos.

“O mundo está a enfrentar um aumento da fome, da subnutrição e da pobreza, exacerbado pela perda de biodiversidade, pelas alterações climáticas, pela degradação dos solos e pelos conflitos”, de acordo com o relatório, baseado em informações fornecidas por 128 países.

Os recursos vegetais são usados para alimentação humana e animal (constituem 80% da nossa dieta, segundo a FAO), mas também para produtos não alimentares, incluindo medicamentos, combustíveis e vestuário.