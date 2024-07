Um motociclista sofreu, esta tarde, um acidente rodoviário na Rua Doutor João Lemos Gomes, no Funchal, nas imediações do Hotel Quinta Jardins do Lago.

Segundo uma fonte hospitalar, o motociclista ficou ferido após uma colisão com um veículo ligeiro, sendo socorrido pela equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

Após ser socorrida, a vítima, de 40 anos, foi transportada ao hospital numa ambulância da CVP, tendo dado entrada no serviço de urgências, onde ficou internada .A PSP esteve no local e tomou conta do acidente.