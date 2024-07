A escritora e ilustradora Rafaela Rodrigues associa-se às comemorações do Dia Mundial do Bordado e estará amanhã, dia 27 de julho, com uma conversa à volta do seu livro ‘A Bordadeira’ nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IVBAM, na Rua dos Ferreiros, 152.

Trata-se de uma conversa que decorre pelas 15 horas.

Deste modo, o IVBAM associa a literatura a estas comemorações através desta jovem escritora e ilustradora que, inspirada pelas raízes familiares decidiu contar e ilustrar uma história em torno daquilo que é ser Bordadeira de Casa.

Paralelamente a esta apresentação, de acesso livre, decorrem neste espaço, a partir das 10h até às 18h, workshops de iniciação ao Bordado da Madeira, às 11h e 15h30, participação das marcas regionais MI.SA, A Bordadeira, As Marias e Azul Desejo que utilizam o Bordado Madeira nas suas criações, exposição coletiva de designers de moda regionais e um conjunto de Bordadeiras de Casa vão estar a bordar as peças do painel de azulejos em Bordado da Madeira, a peça que vai representar as celebrações deste Dia Mundial do Bordado.