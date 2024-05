Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Neste momento os modelos já pisam a passerelle, sob o olhar atento do público, dando a conhecer as ‘obras’ das marcas e criadores que participam no evento.

O evento conta com 18 criadores de moda, hoje David Santiago, Bernardo Sousa com Berso Brand, Lúcia Sousa, WalliFrancisca Inácio My Soul By Cristina Baptista, Sandra Vieira, D/Blacyard e Umbrella apresentam as suas propostas, tudo tendo como base o glamour da Festa da Flor.

Esta tarde, a Quinta Magnólia está cheia de caras muito bonitas, mas ‘vestiu-se’ essencialmente de uma qualidade extraordinária retirada da Festa da Flor, estampada nas roupas de tons sedutores, elegantes e muito charmosos.