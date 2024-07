O mês de agosto na paróquia da Serra da Água, no concelho da Ribeira Brava, festeja três celebrações: o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora da Ajuda - Padroeira Freguesia e o Santíssimo Sacramento.

A paróquia informa em comunicado que a festa em honra do Imaculado Coração de Maria vai decorrer no segundo fim de semana de agosto, dias 10 e 11.

No sábado a Vigília está agendada para as 20h00. No domingo, a missa da festa realiza-se às 10h00. A festa solene em louvor da padroeira Nossa Senhora da Ajuda ocorre ao 15 de agosto, às 16h00.

Como preparação para este momento comemorativo vão decorrer as novenas entre os dias 6 e 14 de agosto, às 20h00. Contudo no dia 11 de agosto a novena será às 10h00 e no dia 14 às 21h00. Para o dia 14 de agosto as tradicionais romagens a partir das 13h30.

Por último, a festa em honra do Santíssimo Sacramento que começa com o tríduo preparatório entre os dias 22 e 24 de agosto, às 19h00, no terceiro dia às 21h00. As romagens acontecem no sábado, a partir das 21h00.