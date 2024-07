‘Vale do fogo’ em exibição nos voos da TAP

Ab mais recente curta-metragem produzida pela Neblina filmes do realizador João Brás, intitulada ‘Vale do fogo’, poderá ser vista abordo de todos os aviões da TAP, em viagens de longa duração.

O filme é um dos cinco finalistas de 50 submissões do Altitude Film Fest.Altitude Film Festival, o 1º Festival de Cinema a Bordo da TAP Air Portugal pretende celebrar o mundo do cinema. O principal objetivo é promover Portugal,destacando a cultura e as suas tradições.

Os passageiros poderão visualizar e posteriormente votar no seu favorito a bordo dos aviões da TAP, elegendo assim o grande vencedor desta primeira edição.

A entrega dos prémios do Festival será realizado no dia 5 de novembro, dia Mundial do Cinema. Sendo que a NeblinaFilmes marcará presença no evento final.

‘Vale do fogo’, a obra apresentada pela Neblina Filmes, aborda a tradição secular dos fachos de Machico, que terá estreia regional ainda este verão. “Este projeto fílmico, transcende o ecrã, tornando-se uma poderosa representação da cultura e identidade de Machico e da ilha da Madeira. Um legado que une a comunidade local, honrando a história e os antepassados da região”, lê-se em comunicado.

A produtora acredita que este filme fortalecerá o destino da Madeira e ampliará as ligações das histórias que são contadas através do ecrã, ligando e promovendo a Madeira para o Mundo.