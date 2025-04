Integrado na Semana do Mar, o concurso de culinária organizado pela ARDITI, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM) acontece de 8 a 11 abril, na mesma escola.

O objetivo é promover o consumo de produtos do mar, incluindo subprodutos do pescado (partes menos nobres, tais como vísceras, cabeças, entre outras) e reduzir ao máximo o desperdício alimentar.

Neste concurso, irão participar cerca de 70 alunos do Curso de Cozinha (1.º, 2.º e 3.º ano).

O júri será composto por seis elementos, entre quadros da ARDITI, EHTM e chefs convidados.

No dia 11 haverá a prova final, almoço para convidados e entrega de prémios, com a presença de entidades governamentais, nomeadamente do secretário regional da Educação e, ainda por confirmar, do secretário regional das Pescas.

Esta iniciativa faz parte das atividades do projeto AQUAFISH0.0, financiado pelo programa Interreg Atlantic Area.

