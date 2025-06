“Promover e difundir a literacia em saúde junto da população em geral, sobretudo nos grupos de maior vulnerabilidade, tem sido umas das apostas do nosso Executivo”, destacou Helena Leal, vereadora com o Pelouro da Saúde, Social e Educação, durante a abertura da ação de sensibilização “Vida Sem Tabaco: é saudável e possível”, dedicada ao Dia Mundial Sem Tabaco, assinalado, anualmente, a 31 de maio.

A iniciativa, organizada pela Divisão de Saúde e Bem-Estar da autarquia do Funchal, destinada à população em geral e alunos do ensino superior e entidades que integram o Conselho Municipal de Saúde e Bem Estar, teve, como objetivo, a promoção de um espaço de discussão e debate sobre a temática do tabagismo, trazendo o tema à ordem do dia, bem como “reforçar a importância da adoção de um padrão de comportamentos, promotor de mais Saúde e Bem Estar, intervindo diretamente naqueles que são os determinantes sociais em saúde”, acrescentou Helena Leal, anfitriã do evento.

Para além da autarca, o evento contou com os contributos de técnicos especialistas da Consulta de Cessação Tabágica do Centro de Saúde do Bom Jesus do Serviço de Saúde da RAM (Susana Rodrigues e Elisabete Gouveia, Enfermeira e Assistente Social, respetivamente) e com a intervenção da nutricionista Joana Faria que abordou questões relacionadas com a nutrição durante o processo de abstinência e de cessação tabágica.

Destaque ainda para o testemunho de ex-fumadores que tiveram a oportunidade de falar sobre as suas experiências pessoais e sobre a capacidade de resiliência para enfrentar este desafio com prova superada.