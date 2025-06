O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebeu esta sexta-feira, 6 de junho, a cerimónia de entrega de prémios do concurso dinamizado pela autarquia ‘Funchal em Flor 2025’, em parceria com a ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Uma iniciativa que representa um investimento de 14 mil euros da autarquia, com aposta reforçada na dinamização do comércio local e, cuja edição “confirma o sucesso de outras iniciativas similares, como o Concurso de Montras de Natal e o programa + Comércio Local, que também registaram adesões históricas, como adianta a autarquia, em nota de imprensa.

Este ano contou com um número recorde de 62 participantes, indicador que não passou despercebido à presidente da Autarquia do Funchal, Cristina Pedra, durante a cerimónia de entrega de prémios.

“Trata-se de um aumento de 35% face a 2024. Ano, após ano este evento regista cada vez mais participantes” - números que - “demonstram o envolvimento crescente do comércio local nas iniciativas da autarquia. Lançámos o desafio aos estabelecimentos comerciais de utilizar os recursos provenientes ainda da Festa da Flor, através dos mesmos, recriarem as suas montras com criatividade, sustentabilidade. Não só atrai a curiosidade dos turistas, como possibilita o mapeamento de novos clientes”.

A edição de 2025 distribuiu um total de 3.500€ em prémios, com destaque para o Ateliê Ótico, que venceu o 1.º lugar (1.000€), seguido da Sonhos da Marta (2.º, 800€) e da Valentina (3.º, 600€). O Phoebus recebeu ainda o Prémio Montra Sustentável (500€), reconhecendo a sua abordagem ecológica. Todos os participantes foram distinguidos com certificados.

Impacto visual, utilização de materiais recicláveis e criação de mensagem ecológica, foram os critérios de seleção desta edição que, para Cristina Pedra, "mais do que vencedores e vencidos. Trata-se de impacto económico do concurso, através da dinamização do comércio, atrai turistas e reforça a imagem do Funchal como um destino atrativo e sustentável", refere a autarquia.