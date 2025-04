A Câmara Municipal do Funchal informou em comunicado que, no âmbito da cerimónia do 32º Aniversário do Comando Operacional da Madeira, será necessário proceder a alterações temporárias de trânsito na cidade.

A circulação rodoviária será interrompida e o estacionamento proibido na Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros, segmento a sul da Rua Francisco Franco Escultor e na Praça do Município, hoje, 15 de abril, entre as 15h00 e as 16h00, e amanhã, 16 de abril, entre as 09h00 e as 11h30.

Durante este período, ficam também desativadas as praças de táxis da Praça do Município e da Rua dos Ferreiros, referiu a CMF.

Está ainda prevista a proibição de estacionamento na Rua 5 de Outubro, na doca lateral do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, no dia 16 de abril, entre as 08h00 e as 12h00.

Na mesma nota, a autarquia solicita a melhor compreensão dos condutores pelos incómodos causados e apela à colaboração no cumprimento da sinalização temporária instalada.

Para mais informações, está disponível a plataforma infomobilidade.funchal.pt.

De referir que a cerimónia comemorativa terá lugar na Praça do Município, no Funchal, na quarta-feira, dia 16, às 10h30, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.