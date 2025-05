Tal como as Estrelas Michelin para os restaurantes, as Chaves Michelin’ distinguem os alojamentos mais excecionais do mundo. Fruto de inúmeras horas de avaliação por parte dos inspetores Michelin’, a lista dos primeiros hotéis com Chave de Portugal reflete toda a diversidade das paisagens do país, oferecendo opções para todos os gostos.

Há desde estabelecimentos deslumbrantes em destinos clássicos de praia, à beira do Atlântico, a estâncias exclusivas em locais remotos, passando por alojamentos que respiram a história das cidades onde se inserem.

No total, o Guia Michelin distingue, em Portugal, dois hotéis com três Chaves, 13 com duas Chaves e 40 com uma Chave. Na Madeira, encontram-se três hotéis com duas chaves, nomeadamente o The Reserve Hotel, o Reid’s Palace - Belmond Hotel e o Les Suites at The Cliff Bay – PortoBay. Já com uma chave, a lista abrange o Savoy Palace e a Quinta da Casa Branca.