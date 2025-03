O partido Chega insiste que não irá viabilizar qualquer solução que envolva Miguel Albuquerque na liderança do PSD.

Conforme indicação do cabeça de lista do CH, Miguel Castro, “um governo novamente liderado por Miguel Albuquerque” não terá o apoio do partido.

Numa ação de campanha no centro do Funchal o candidato acrescentou: “No que depender de nós, se o Chega tiver a responsabilidade e o peso parlamentar para decidir, vai decidir consoante aquilo que tem defendido, que é afastar todas as pessoas que estejam na condição de arguido de cargos de governação política”.