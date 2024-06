O líder da bancada parlamentar do Chega disse hoje que vai votar “contra” o Programa do Governo.

A comunicação foi feita no final de um encontro com a maioria, que está representada por Jorge Carvalho, secretário regional com a tutela dos Assuntos Parlamentares, Rui Abreu, chefe de gabinete do presidente do Governo Regional, e Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD.

Complica-se assim a possibilidade de o Programa ser viabilizado amanhã.