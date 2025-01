O Grupo Parlamentar do Chega-Madeira exigiu hoje à secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente uma resposta imediata sobre o ponto de situação do Apoio Financeiro Extraordinário prometido em 2023 aos produtores de castanha do Curral das Freiras, que sofreram perdas significativas nas suas produções.

De acordo com uma nota de imprensa, apesar do aviso publicado em novembro de 2024, que apresentava o regulamento para a concessão de 60 mil euros destinados a mitigar os prejuízos sofridos, estamos em 2025 e os agricultores continuam sem receber qualquer apoio, conforme várias queixas recebidas pelo partido.

“Muitos produtores, tal como estes agricultores, dependem desses apoios para superar situações de crise. No entanto, verifica-se que o Governo Regional se limitou a publicar um regulamento sem implementar qualquer medida concreta para compensar os prejuízos dos agricultores”, afirmou o deputado Miguel Castro, citado em comunicado.

Num ofício enviado hoje à secretária regional Rafaela Fernandes, o partido exigiu respostas claras e céleres sobre o estado do processo. Entre as questões levantadas, o grupo parlamentar quer saber se os apoios já foram atribuídos, em que montante e a quantos beneficiários, quais os critérios definidos para a atribuição do apoio e, caso não tenha sido ainda concretizado, quais os motivos para o atraso e o prazo previsto para a sua disponibilização.

“A castanha desempenha um papel relevante na economia agrícola local e na valorização cultural da Região Autónoma da Madeira e o Chega-Madeira reforça que o Governo Regional deve honrar os compromissos assumidos com os madeirenses. O partido continuará a exigir que os direitos dos agricultores sejam respeitados e que situações como esta sejam resolvidas com urgência, em vez de serem adiadas indefinidamente”, lê-se na mesma nota.