Céu mantém-se nublado esta quinta-feira

Os termómetros, esta quinta-feira, vão variar entre os 15ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 19ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
Esperam-se períodos de céu muito nublado no arquipélago, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
Quanto ao vento, esse será fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominantemende de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao fim da manhã.
No que diz respeito ao estado do mar, são esperadas ondas de noroeste com três a 3,5 metros, diminuindo para dois a três metros a partir da tarde na costa norte da Madeira, ao passo que na costa sul aguardam-se ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar, essa vai rondar os 17/18ºC.
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