São centenas os motards que se juntam por esta altura na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, para rumar, pelas 10h30, à Praça do Fórum Machico, onde são esperadas cerca de 6 mil motas.

O evento, realizado no âmbito do Dia Nacional do Motociclista, que hoje se assinala, resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Machico e a Associação de Motociclismo da Madeira.