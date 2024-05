A CDU desenvolveu, este domingo, uma iniciativa política na Feira do Santo da Serra onde Edgar Silva, coordenador regional, afirmou que “esta Região não pode continuar a ser a campeã das desigualdades sociais”.

Nesta iniciativa, Edgar Silva disse que “em lugares como a Feira do Santo da Serra é evidente como o povo passa dificuldades. Os partidos do governo, PSD/CDS e PAN fazem com que a injustiça social se esteja a agravar. Os partidos do governo fazem com que a Madeira seja um resort para alguns, poucos, e um gueto para a grande maioria do povo”.

De acordo com Edgar Silva, “o brutal aumento das desigualdades nesta terra intensifica-se ainda mais com o aumento do custo de vida”.

Para os dirigentes da CDU, “aqui, na Feira do Santo da Serra, é evidente como o aumento do preço dos bens essenciais (habitação, alimentação, energia, telecomunicações) está a penalizar a maior parte dos trabalhadores com vínculos precários, de forma particular as mulheres e os reformados e pensionistas”.

Edgar Silva destacou ainda que “é indispensável tomar medidas urgentes para travar o aumento dos preços de bens essenciais e uma decidida intervenção política para valorizar os salários e as pensões”.