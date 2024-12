A CDU realizou hoje um encontro com reformados pensionistas e idosos, para analisar a atual realidade com que esta camada social está confrontada na Região e para defender “uma verdadeira mudança de política, que garanta a valorização das reformas e das pensões assim como assegure um conjunto de direitos sociais que permita uma melhoria das condições de vida dos idosos”.

No final do encontro na sede da CDU Ricardo Lume referiu que “hoje é cada vez mais difícil para quem vive da sua pensão ou reforma fazer face às despesas diárias. Muitos são os reformados e pensionistas que têm de optar por fazer as compras no supermercado ou aviar os medicamentos na farmácia, muitos são os que têm de optar entre pagar a renda da casa ou pagar a conta da água, da luz e das telecomunicações”.

O dirigente da CDU afirmou que “é mais que evidente que a nível nacional existe a exigência de valorizar as reformas e pensões de forma extraordinária. O PCP apresentou em sede de discussão do Orçamento de Estado uma proposta para garantir um aumento das reformas e pensões no ano de 2025 que assegurasse um majoração de todas as pensões e reformas num valor correspondente a 5% não podendo o montante da atualização ser inferior a 70 euros por pensionista, uma proposta da mais elementar justiça mas lamentavelmente foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e com as abstenções do PS e do Chega”.

Em conclusão o dirigente do PCP afirmou “na Região é necessário utilizar os poderes Autonómicos para valorizar os reformados e pensionistas e compensar os custos de insularidade. Assim é necessário alargar a abrangência do complemento regional de reforma para todos os reformados e pensionistas independentemente da idade com rendimentos inferior ao salário mínimo e aumentar o valor do complemento podendo chegar aos 200€ mensais; garantir a gratuitidade dos transportes públicos para todos os reformados e pensionistas, assim como garantir a gratuitidade dos medicamentos para esta camada social. Os reformados, pensionistas e idosos sabem que podem sempre contar com a CDU na defesa dos seus direitos”.