A CDU-Madeira realizou hoje uma visita à Serra de Água, uma das áreas mais afetadas pelos incêndios que começaram a 14 de agosto naquela freguesia. A visita revelou a gravidade dos danos à população, à floresta e às zonas agrícolas da região, com o partido a apelar para que as populações afetadas e o ordenamento florestal não caiam no esquecimento “como em anteriores catástrofes naturais”.

No final da visita, o dirigente da CDU Ricardo Lume fez um apelo urgente para que as necessidades das populações afetadas e o ordenamento florestal não sejam esquecidos. Lume destacou que, com o fim da cobertura mediática dos incêndios, é fundamental que o Governo tome medidas rápidas e eficazes para enfrentar as consequências.

“Não podemos permitir que, tal como aconteceu em anteriores catástrofes naturais na Região, sejam aluviões, intempéries ou incêndios, as populações afetadas, o correto ordenamento do território e a prevenção de riscos, caiam no esquecimento”, disse Lume, defendendo que é necessário que “sejam tomadas medidas em tempo útil para dar resposta aos problemas resultantes dos incêndios.”

O comunista expressou preocupação com a falta de confiança dos moradores nas promessas de ajuda e alertou que, sem ação imediata na recuperação das levadas e na limpeza das linhas de água, a produção agrícola pode estar em risco.

Ricardo Lume concluiu a visita reafirmando a solidariedade da CDU com os atingidos “pelos efeitos devastadores deste incêndio” e pedindo uma resposta urgente e coordenada para apoiar as vítimas, restaurar a capacidade produtiva, estabilizar os solos ardidos, recuperar infraestruturas e restabelecer habitats e ecossistemas.

Além disso, enfatizou a necessidade de uma revisão “urgente” das políticas relacionadas com a floresta, o ordenamento do território e a Proteção Civil.