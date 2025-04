O MadeiraShopping tem boas notícias para todos aqueles que não dispensam uma boa noite de jogos.

As Quiz Nights, em parceria com a Dr. Why, regressam já esta sexta-feira, 4 de abril, e prolongam-se até dezembro, com exceção do mês de agosto.

Com início às 20h30, o quiz interativo acontece nas primeiras quintas-feiras de cada mês e, além de desafiar a cultura geral, traz a oportunidade de ganhar prémios em cartão de compras.

As Quiz Nights decorrem na Praça de Restauração, no Piso 1 do centro comercial, e a inscrição é gratuita e realizada no local, seguindo as indicações que estarão projetadas nos ecrãs, sendo limitada a 200 participantes por ronda.

Em cada sessão, haverá duas rondas de 15 perguntas e os melhores jogadores de cada uma serão premiados com um cartão Surprise de 30€, que poderá ser utilizado nas lojas do MadeiraShopping.

O desafio está lançado e reforça o caminho do Centro enquanto espaço que proporciona momentos que vão muito além da sua oferta de lojas e serviços, através da aposta em programas culturais e de lazer.