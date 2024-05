A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu, esteve hoje no Caniçal a contactar com os pescadores sobre os problemas deste sector das pescas, que têm sido agravados por erradas políticas de desenvolvimento Nacional, Regional e da União Europeia, onde o Candidato Duarte Martins proferiu as seguintes declarações:

“A CDU está hoje a contactar com os pescadores daqui do Caniçal, porque os problemas do sector das pescas são gravíssimos e não podem continuar sem serem resolvidos.

Desde logo, os pescadores têm sido prejudicados porque o Governo Português, em articulação com o Governo Regional da Madeira, não tem acautelado os interesses deste sector, porque a quota do pescado do atum patudo tem vindo a reduzir. Já estiveram nas 8mil toneladas por ano, baixou para as 6mil toneladas por ano, agora está nas 3,1mil toneladas por ano a dividir pelos pescadores da Madeira, dos Açores e do Continente, o que é uma quota irrisória que não dá para garantir rendimentos dignos aos pescadores. Os pescadores, com estas quotas baixíssimas, estão trabalhar na faina do atum patudo apenas 1 ou 2 meses, depois o resto do ano não poderem trabalhar porque a quota acaba e passam fome, porque mesmo sem trabalho as contas continuam a vir e isto não pode de todo acontecer. É preciso aumentar as quotas do pescado.

Outra justa reivindicação, no seguimento deste problema é a criação de um fundo de garantia salarial que possa garantir que estes pescadores possam continuar a ter algum rendimento para poderem viver as suas vidas, coisa que nem o Governo Regional da Madeira, nem o Governo da República e muito menos a União Europeia têm se preocupado em garantir para os pescadores, pois estes pescadores que garantem a comida nas nossas mesas merecem respeito e ter uma vida melhor! Os pescadores podem continuar a confiar na CDU, porque a CDU tem sido a força combativa na defesa intransigente dos pescadores desta terra. Os pescadores não estão condenados ao inevitável, os pescadores merecem mais e melhores condições de vida e de trabalho. E o reforço da CDU é o garante de que no Parlamento Europeu os pescadores continuarão a ter uma força que os defenda todos os dias.”