O CDS apresentou um voto de louvor a Jéssica Rodrigues, na Assembleia Legislativa da Madeira, pela conquista do título de campeã do mundo em desportos de inverno.

“No passado dia 9 de fevereiro, a jovem madeirense Jéssica Rodrigues, fez história, conquistando o primeiro título de Portugal em desportos de inverno, na patinagem do gelo”, pode ler-se no documento da autoria do CDS.

A atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, coletividade do concelho da Calheta, que tem desenvolvido ao longo dos anos um trabalho notável, conquistou a medalha de ouro na categoria de juniores, na modalidade de Mass Start, no Campeonato do Mundo, que decorreu na localidade italiana de Collalbo.