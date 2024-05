O cabeça-de-lista do CDS às eleições regionais esteve, esta manhã de domingo, junto da população, em várias paróquias do concelho de Câmara de Lobos.

José Manuel Rodrigues aproveitou a oportunidade para dirigir uma palavra a todas as mães madeirenses, homenageando e reconhecendo a importância das Mães na nossa sociedade.

“A candidatura do CDS às eleições de 26 de maio tem propostas dirigidas, sobretudo às mulheres, pelo que este é o dia certo para anunciá-las”, sublinhou o líder dos centristas na região.

Em primeiro lugar, para as mulheres mais idosas que já estão reformadas e que têm pensões muito baixas. “Há 13 mil madeirenses que têm pensões que rondam os 300 euros.” Para Rodrigues, isto é inaceitável e, por essa razão, “nós propomos um aumento do complemento de pensão, assim como a criação de um complemento para a aquisição de medicamentos por parte dos idosos, mulheres e homens, que têm pensões abaixo do salário mínimo regional”.

Por outro lado, para as mulheres mais jovens que trabalham, “propomos que exista a correção desta desigualdade salarial entre homens e mulheres”. E acrescenta que, “as mulheres não podem ganhar menos do que os homens, desempenhando a mesma função”.

O CDS defende, também, que exista um programa de apoio à natalidade que compense as famílias pelo número de filhos que tenham. “Para que isto seja passível de se realizar, é essencial que haja uma redução no IRS para as famílias que têm maior número de filhos”, vinca.

“Só assim conseguiremos inverter este inverno demográfico que estamos a viver atualmente, em que existem cada vez menos jovens e cada vez mais velhos, potenciando imensos problemas na nossa sociedade”, assegurou o cabeça-de-lista do CDS.