A 23 de janeiro, a Casa do Povo da Ilha, em Santana, celebra os seus 34 anos de existência, a serem assinalados no mesmo dia no auditório da instituição.

A partir das 19 horas, será projetado um vídeo alusivo às atividades realizadas pela Casa do Povo, a que se seguirá a sessão comemorativa e atuação musical do duo InLay.