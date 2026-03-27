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Cancelados avisos de mau tempo, vento forte e agitação marítima para a Região

    Cancelados avisos de mau tempo, vento forte e agitação marítima para a Região
    Apesar do cancelamento dos avisos, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções. Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Março 2026
8:35

A Capitania do Porto do Funchal cancelou, esta manhã, os avisos de mau tempo, vento e forte agitação marítima, previstos para a Região.

Apesar do cancelamento dos avisos, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade.

Além do mais, alerta que deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.

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Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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