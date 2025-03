Câmara Municipal do Funchal reabilita Complexo Desportivo de São Roque

A localização do recinto desportivo, na entrada da freguesia de São Roque, também foi um fator determinante na decisão de proceder às obras. “A maioria das pessoas acede à freguesia por esta zona, seja para a igreja, seja para as áreas mais altas da localidade. Era, portanto, fundamental melhorar o seu aspeto e funcionalidade”, sublinhou Bruno Pereira.

Segundo o autarca, a obra foi realizada com dois objetivos principais. “O primeiro prende-se com a inserção urbanística deste recinto, que foi construído no início dos anos 80 e encontrava-se bastante degradado, incluindo as suas infraestruturas exteriores”, explicou. Com a recente requalificação da rotunda do Largo do Encontro, agora denominada praceta Maestro Eurico Martins, era essencial que o complexo se integrasse harmoniosamente na nova paisagem urbana.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou, na inauguração das obras de reabilitação do Complexo Desportivo de São Roque, a importância desta intervenção tanto a nível desportivo como urbanístico.

O compromisso da Câmara com a população, clubes e escolas levou a uma reabilitação abrangente do complexo. As intervenções incluíram a renovação das bancadas, casas de banho, balneários, zonas técnicas, aquecimento de águas sanitárias, substituição das balizas e dos bancos de suplentes, bem como melhorias no pavimento envolvente do campo. Os muros adjacentes ao Caminho de São Roque, que se encontravam degradados, foram totalmente refeitos, e o recinto ganhou uma nova paleta cromática.

Bruno Pereira salientou ainda que o complexo agora está mais apto a acolher os jovens atletas que ali praticam principalmente hóquei em patins e futsal, representando clubes importantes da freguesia, como o Clube Desportivo São Roque e o Clube Azinhaga.

Sobre a possibilidade de cobrir o recinto, o vice-presidente explicou que o atual Plano Diretor Municipal (PDM) não permite essa intervenção. “A alteração do PDM é um objetivo desta vereação até ao final do mandato, podendo até ser submetida a discussão pública. No entanto, quando tomámos a decisão, havia duas opções: esperar por essa alteração e por um financiamento mais elevado ou agir de imediato dentro das verbas disponíveis”, explicou.

O investimento total na reabilitação do complexo rondou os 300 mil euros, permitindo, segundo Bruno Pereira, melhorar significativamente as condições do recinto no imediato, sem aguardar indefinidamente por um futuro projeto de cobertura. “Esperamos que a cobertura do campo possa, um dia, tornar-se realidade, havendo já um compromisso nesse sentido por parte do Governo Regional”, concluiu.