Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de 43 projetos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no âmbito do projeto “+ Habitação”, desenvolvido pela ASA (Associação de Desenvolvimento de Santo António), representando um investimento de 111.500 euros.

O apoio destina-se, na sua maioria, à aquisição de materiais de construção civil, mas também à aquisição de equipamentos para os interiores de habitações.