Câmara de Santa Cruz lembra que habitações em construção se devem às verbas do PRR

Em reação a uma crítica do líder do PSD Madeira que acusa a Câmara Municipal de Santa Cruz de não ter investido em habitação, a presidente em exercício afirma em comunicado que “as habitações que estão a ser construídas não se devem ao Governo Regional, mas sim às verbas do PRR, ou seja dinheiro da Europa, ao qual o executivo liderado por Miguel Albuquerque barrou acesso às autarquias”.

Prosseguindo, Élia Ascensão diz que “o Governo Regional, em mais de 30 anos, nunca elegeu a habitação como uma prioridade sua, nem dos seus sucessivos orçamentos”.

“Não foram 12 anos de falta de obra habitacional, como acusam Santa Cruz, mas mais de 30 anos que passaram a criar um regime dentro do qual cresceram os empreendimentos de luxo, e escassearam as casas que tantos madeirenses não conseguem comprar”, sublinha a autarca.

No caso de Santa Cruz, Élisa Ascensão afirma que “era impensável investimentos de grande envergadura” quando o executivo liderado pelo JPP esteve “vários anos”, e ainda continua, “a pagar a dívida descomunal que o PSD aqui deixou, o mesmo PSD que agora reclama obra e habitação por parte da autarquia”.

“Há ainda a realçar que até no empreendimento escolhido para visitar e criticar a Câmara de Santa Cruz, o PSD falhou o alvo. Trata-se de uma obra onde a autarquia facilitou procedimentos, e fez a sua parte no reforço dos sistemas de distribuição de água e de saneamento, sem os quais seria inviável mais habitação numa zona já densamente povoada. Por último, realçar que Santa Cruz tem a sua política habitacional, a qual foi dirigida à reabilitação de imóveis, num programa social que já melhorou as condições de habitabilidade de mais de 400 famílias”, sublinha a autarca.